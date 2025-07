Tajon Buchanan sta per lasciare l'Inter a titolo definitivo. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il canadese sta per passare al Sassuolo per circa 7-8 milioni di euro, ma i nerazzurri manterranno un diritto di recompra sul calciatore.

Sarà una stagione in cui Buchanan cercherà riscatto, dopo aver avuto un'annata complicata da un grave infortunio la scorsa estate (frattura della tibia).