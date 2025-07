"È vero che il calcio saudita sta salendo di livello, ci sono molti giocatori buoni qui. Penso che sia l'inizio di una nuova tappa della mia carriera e sono molto felice di essere qui". Così Theo Hernandez, parlando del suo trasferimento all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club saudita.

"Penso che sia una grandissima squadra - ha aggiunto l'ex terzino del Milan -. Abbiamo visto al Mondiale per Club che tipo di formazione sia, sicuramente può competere con molte europee. Per me, le partite dell'Al-Hilal nel Mondiale per Club sono state ottime. Abbiamo visto che c'erano molte squadre forti, ma abbiamo anche visto che l'Al-Hilal è stato all'altezza. Ho tantissime ambizioni, cercheremo di vincere tutto ciò che possiamo".