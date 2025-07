Anche il Corriere dello Sport conferma: l'obiettivo numero uno per la difesa resta Giovanni Leoni del Parma. Esploso proprio con Chivu in panchina, il diciottenne viene valutato ben 40 milioni dai ducali.

Per arrivare a questa cifra, l'Inter ha bisogno dunque di raggranellare un tesoretto dalle cessioni. In questo senso - secondo il quotidiano romano - in pole c’è il tedesco Bisseck, che ha una clausola da addirittura 120 milioni, ma potrebbe partire anche con un’offerta vicina ai 35 e il mercato di destinazione più indiziato in questo senso conduce direttamente alla Premier League.