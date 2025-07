La prossima annata vedrà quasi sicuramente Valentin Carboni all'opera al Ferraris con indosso la maglia del Genoa. Il Grifone è vicino a strappare le prestazioni del fantasista argentino in prestito secco, garantendogli così la possibilità di ritrovare la forma migliore dopo il grave infortunio al ginocchio che l'ha colpito l'anno scorso durante la parentesi al Marsiglia.

I contatti tra il club rossoblu, quello nerazzurro e il classe 2005 sono costanti, assicura Il Secolo XIX. "Adesso l'argentino è in vacanza dopo il Mondiale per club, i due club stanno lavorando a un accordo che prevede il prestito con bonus per il Genoa in base alle presenze in campo del giocatore argentino", viene confermato dal quotidiano ligure.