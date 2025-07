Le promozioni di Sassuolo in Serie A e Pescara in Serie B hanno modificato la composizione del Consiglio Federale della FIGC. Durante la riunione odierna, il presidente Gabriele Gravina ha comunicato la decadenza automatica di Giovanni Carnevali, rappresentante della Lega B, e Daniele Sebastiani, in quota Lega Pro, a partire dal 1° luglio. Gravina ha ringraziato entrambi per il contributo offerto al Consiglio e ha invitato le rispettive Leghe a procedere con la sostituzione tramite nuove elezioni.

La riorganizzazione riguarderà anche la Lega Serie A: con l’uscita di Francesco Calvo dalla Juventus, sarà necessario individuare un nuovo rappresentante. Il nome più accreditato è quello di Giorgio Chiellini, attuale director of football strategy del club bianconero, che potrebbe così entrare ufficialmente negli organi federali.