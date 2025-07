La pace dopo la tempesta. Non è passato inosservato il commento social di Thuram su un post di Lautaro. Il capitano aveva pubblicato su Instagram una foto dalla Riviera Maya, in Messico, e il francese ha scherzato: "Fai attenzione che non sai nuotare".

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un gesto non banale, che sancisce la definitiva pace tra i due dopo le tensioni post Fluminense. Sui social, con quel like al post di Calhanoglu, si era scatenata la tempesta, e ancora sui social adesso tutto viene ridimensionato. Il chiarimento faccia a faccia voluto da Chivu dopo la bufera aveva già aiutato, ma la verità è che il feeling tra i due non si era mai davvero interrotto.

All’indomani dell’eliminazione col Fluminense, c'era stato il dialogo, con Thuram che aveva spiegato al compagno di non aver gradito le modalità di un’accusa così generica («Chi non vuole restare se ne vada. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute») e con Lautaro che aveva chiarito i motivi che lo avevano spinto a dire quelle cose pubblicamente. "I sorrisi strappati ieri da Marcus hanno messo con ogni probabilità un punto sulla vicenda e questo è quel che conta. Perché una cosa è sicura, con la ThuLa di nuovo connessa non serviranno lezioni di nuoto a nessuno: a finire sott’acqua saranno gli avversari", assicura la rosea.