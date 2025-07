Non solo Hakan Calhanoglu, l’Inter continua a lavorare per mettere a disposizione di Cristian Chivu una rosa pressoché completa per il ritiro: come scrive Tuttosport, dopo tre acquisti, il riscatto di Zalewski e la conferma di Pio Esposito, si attende di completare la rosa entro il raduno del 26 luglio. Per un’eventuale sostituzione di Calhanoglu, resta in cima alla lista Ederson, valutato 60 milioni dall’Atalanta. Interesse anche per Richard Rios (Palmeiras), seguito pure dalla Roma.

Sul fronte attacco, nessun sostituto diretto per Mehdi Taremi, destinato alla partenza: ci sono già Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Chivu vorrebbe invece un profilo creativo, capace di saltare l’uomo: proposti Christopher Nkunku (Chelsea, valutato 40 milioni) e Julio César Enciso (Brighton), quest’ultimo più accessibile per via del contratto in scadenza.