Le metafore si sprecano per provare a definire l'impresa leggendaria che sta compiendo in questa stagione il Paris Saint-Germain, a un passo anche dalla gloria mondiale dopo aver conquistato prima la Francia e poi l'Europa. Con quattro partite simbolo, come evidenziato da Marca.com: dopo il pokerissimo rifilato all'Inter nella finale di Champions del 31 maggio, al Mondiale per Club la squadra di Luis Enrique ha travolto pure Atletico e Real Madrid (4-0) e battuto il Bayern 2-0. Un parziale di 15-0 che Claude Makélélé inquadra così: ""Chi ti vede giocare non sa come verrai fermato. Questa squadra è come un aspirapolvere: spazza, va, raccoglie", le parole dell'ex centrocampista della nazionale francese a DAZN. Un'affermazione commentata con ironia da Luis Enrique: "Hai figli, vero? E i tuoi figli si stancano di giocare?. No. Beh, nemmeno i nostri. Sono contento perché questo è il mio obiettivo come allenatore. Che i nostri giocatori e i nostri tifosi si divertano. È una grande stagione e un grande momento per i parigini".