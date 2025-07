Nessuno, dalla Turchia, si è fatto sentire in via della Liberazione. I dirigenti dell'Inter, come si legge sul Corriere della Sera, considerano definitivamente chiusa la pista del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, dato da più parti per partente dopo i fatti post-Fluminense.

Al contrario il club aspetta il giocatore in ritiro per il 26 luglio, come si legge sul quotidiano, anche se da Istanbul non si escludono blitz nel mese di agosto per il centrocampista.