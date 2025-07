A meno di clamorose sorprese, Hakan Calhanoglu sarà ad Appiano Gentile il 21 e 22 giugno per iniziare la preparazione in vista della stagione 2025/26. Un eventuale addio, si legge su Tuttosport, verrà valutato tra dodici mesi, a un solo anno dalla scadenza del contratto. Sempre che nel frattempo non sia successo altro.

Il Galatasaray non è andato oltre 10 milioni per il cartellino e l'Inter non si siede per meno di 30. Il turco non è comunque considerato incedibile e c'è da fare un lavoro importante a livello diplomatico per ricomporre la frattura tra il centrocampista, la società e parte dello spogliatoio con Lautaro in testa. Con alcuni giocatori (Sommer, Dumfries, Thuram) non ci sono problemi, con altri sì.

E in ogni caso in Turchia sono certi che una volta sistemate alcune priorità di mercato (Osimhen, un portiere e un difensore), il Galatasaray tornerà alla carica sapendo di avere il gradimento di Calhanoglu. L'Inter ha fatto sapere che dopo il 26 luglio le porte saranno chiuse, ma se i giallorossi dovessero arrivare oltre i 20 milioni e il giocatore dovesse dare segnali di mal di pancia, la questione si farebbe più delicata.