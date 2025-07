Mancano ormai solo 15 giorni all'inizio del ritiro dell'Inter in vista della prossima stagione e Calhanoglu deve cominciare a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di una permanenza a Milano, nonostante le volontà di trasferirsi in Turchia nel Galatasaray. I giallorossi non si sono nemmeno avvicinati ai 30-35 milioni chiesti dall'Inter, che quindi ha chiuso la porta ad ulteriori dialoghi.

Chiarezza prima di tutto, sia per il valore del cartellino che per le date: se Calha sarà ad Appiano il 26 luglio, stop a tutto e resta nerazzurro. Come spiega il Corriere dello Sport, la permanenza del turco consiglierebbe a Chivu la strada della continuità tattica a centrocampo: tutto come sempre, ad eccezione dell'innesto di Sucic che farebbe il paio con l'uscita di Asllani.

Mai dire mai sul mercato, ma il tempo scorre veloce e i giochi appaiono fatti.