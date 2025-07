Dopo l'incontro di oggi in casa Inter tra il club di Viale della Liberazione con la dirigenza del Club Brugge, il giornalista belga Sacha Tavolieri fa sapere di un tentativo fatto dai nerazzurri per imbastire una trattativa a più mani: Aleksandar Stankovic più 30 milioni di euro in cambio del cartellino di Ardon Jashari.

Secondo quanto svelato da Tavolieri però il ventiduenne svizzero, in trattativa con il Milan, vorrebbe approdare sull'altra sponda del Naviglio e avrebbe rifiutato l'offerta dei nerazzurri. Marotta and co virano di conseguenza su Joel Ordóñez, difensore del ecuadoriano classe 2004 per il quale l'Inter oggi ha messo sul piatto 22 milioni di euro più il cartellino di Stankovic.