Mancano scarsi due mesi dal debutto di Gattuso sulla panchina dell'Italia contro l'Estonia. Nel mirino la qualificazione ai Mondiali 2026: nessuno vuole pensare al terzo Mondiale di fila senza gli azzurri.

Gattuso valuta diverse novità tra i convocati, ma ci saranno anche parecchie conferme. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il nuovo c.t. comincerà il giro dei ritiri per vedere allenamenti e incontrare giocatori: la Roma dovrebbe essere la prima, poi Inter, Milan e le altre. Gattuso sarà a Udine il 13 agosto per la Supercoppa europea Psg-Tottenham: in campo Donnarumma, Vicario, Udogie. Quindi si sposterà in Inghilterra dove la Premier comincia una settimana prima della Serie A e dove gioca Calafiori (Arsenal). E ancora prima, l’8 agosto, la Championship, la B inglese: nel Burnley c’è da vedere Koleosho, l’esterno d’attacco tra i protagonisti dell’Europeo Under 21. Un ruolo molto importante per l’Italia che Gattuso ha in mente.

A livello tattico ci sono due opzioni in fase di studio: 3-4-3- o 4-2-3-1. I punti fermi non saranno diversi da quelli di Spalletti: Buongiorno, Bastoni e Calafiori, anche esterno, al centro della difesa dove ci saranno Coppola e Leoni e dove dovrebbe tornare Scalvini. A centrocampo Tonali e Barella sono i leader. Ricci e Frattesi non in discussione. Il nuovo ct dovrebbe recuperare Locatelli. Fazzini può affacciarsi dall’Under 21 dove giocano ancora Pisilli e N’Dour (sotto osservazione). Di Lorenzo è considerato un esterno, non un centrale. In attacco si riparte da Kean, Retegui e Scamacca più Lucca. Destinato a entrare nel giro è Pio Esposito, prima e seconda punta.