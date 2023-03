All'uscita dall'Hotel Gallia, dove ha partecipato all'Assemblea di Lega odierna, Urbano Cairo, presidente del Torino, si è soffermato con i cronisti per rispondere alle loro domande, compresa quella legata al futuro di Valentino Lazaro, giocatore in prestito ai granata dall'Inter: "Per i riscatti attendiamo le ultime undici partite - le sue parole -. Abbiamo avuto buoni esiti da questi giocatori fino a oggi, anche Lazaro aveva fatto bene prima di infortunarsi. Completiamo il campionato, poi decidiamo tutto".