È Andrea Colombo l'arbitro designato per dirigere Hellas Verona-Inter, match valido per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Como ha come assistenti Dei Giudici e Ceccon, con Fourneau quarto uomo. In sala VAR c'è invece Marco Serra, coadiuvato da Marini. Gara molto tranquilla (complice anche il risultato) per il direttore di gara, chiamato ad estrarre appena tre cartellini gialli e mai coinvolto in situazioni al limite. Thuram parte da posizione regolare in entrambi i gol.

13' - Barella resta a terra dopo uno sconto con Serdar: Colombo inizialmente non ravvisa alcuna irregolarità, ma l'assistente De Giudici lo salva e segnala il fallo.

18' - L'Inter passa in vantaggio con Correa, che beffa Montipò con uno scavetto dopo lo splendido scambio con Thuram: il Tucu parte in posizione nettamente regolare al momento dell'assist vincente del francese.

23' - L'Inter trova il raddoppio con Thuram, bravo a mettere a sedere Montipò e ad appoggiare in rete la palla del 2-0 nerazzurro. Anche in questo caso il gol è regolare: il francese, servito da una geniale palla in verticale di Correa, parte al limite dell'offside ma con i tempi giusti e viene tenuto in gioco da Bradaric. Le geometrie del VAR confermano.

25' - Thuram si concede la doppietta personale e porta subito l'Inter sul 3-0. Azione molto simile a quella del raddoppio, ma stavolta l'assist-man è Bastoni: Tikus parte ancora una volta in posizione regolare (anche in questo caso è tenuto in gioco da Bradaric), scarta di nuovo Montipò e serve il tris. Le geometrie del VAR 'certificano' la doppietta.

32' - L'Inter domina e arriva addirittura al 4-0 con il perfetto destro di prima di De Vrij. Tutto ok anche in questo caso: Asllani, autore dell'assist per l'olandese, parte in posizione regolare al momento della verticalizzazione di Barella.

33' - Il primo giallo del match è per Dawidowicz: il difensore del Verona entra in maniera dura alle spalle di Correa durante un duello aereo.

55' - Thuram sposta il pallone con la punta del piede e incassa il pestone di Belahyane: giallo per il centrocampista del Verona.

91' - Arnautovic entra in ritardo su Tchatchoua che l'ha saltato in maniera netta: ammonizione anche per l'austriaco.

