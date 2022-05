65' - Corretto il giallo per Roberto Pereyra dopo un fallo su Barella.

36’ - Lautaro Martinez realizza il gol del 2-0 su ribattuta, dopo aver sbagliato il rigore calciandolo sul palo. I giocatori dell’Udinese protestano poiché da regolamento, l’attaccante non può toccare il pallone due volte se non c’è stato nessuno tocco del portiere. Chiffi assegna il gol ai nerazzurri e il replay conferma la decisione del direttore di gara: è evidente il tocco di Silvestri con la mano prima della ribattuta dell’argentino.

35' - Dzeko resta a terra in area di rigore ma Chiffi, vicino all’azione, decide di lasciare continuare. Il replay evidenzia un netto tocco di Pablo Mari sulla gamba del bosniaco. Il VAR interviene e invita l’arbitro a rivedere l’episodio. Viene giustamente concesso il calcio di rigore.

E‘ Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro di Udinese-Inter ; i due assistenti sono Tolfo e Pagliardini mentre al VAR c’è Banti con Volpi come assistente. La prestazione di Chiffi è senza dubbio insufficiente, colpa di alcune disattenzioni gravi sanate dal Var e un metro di giudizio discutibile. Di seguito gli episodi chiavi della partita:

69' - Proteste dell’Udinese per un contatto in area di rigore tra Samardzic e Darmian. Chiffi indica che non c’è nulla, il replay tv conferma che ha visto bene.

72' - Nulla di irregolare nella rete dell’Udinese messa a segna da Pussetto. Al momento della battuta di Deulofeu, tutti i giocatori bianconeri sono in gioco.

78' - Rete di Vidal annullata per fuorigioco. Evidente la posizione irregolare del cileno, davanti alla linea del pallone, al momento del passaggio di Correa.

91' - Giusto il giallo nei confronti di Vecino.



Michele Santonastaso