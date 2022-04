E' Fabio Maresca della sezione di Napoli l’arbitro di Spezia-Inter, assistito da Baccini e Lombardi. Al VAR c’è Banti. Il fischietto di Napoli è autore di una buona prestazione, complice anche il basso ritmo di gioco, tuttavia non sono mancate alcune piccole imprecisioni. Ecco gli episodi principali da moviola:

12' - Dzeko colpisce il palo sfruttando la sponda di D’Ambrosio, Maresca però ferma il gioco per un fallo in attacco del difensore. Non pochi dubbi in merito a questa scelta del direttore di gara.

24' - Lo Spezia conquista un calcio d’angolo grazie a un recupero di Reca su Dumfries. Il giocatore spezzino però conquista il possesso del pallone commettendo fallo sull’esterno olandese. Il pallone infatti non viene toccato dall'ex Atalanta. Maresca è comunque vicino all’azione e decide di lasciare proseguire.

31' - Regolare la posizione di D’Ambrosio che porta al gol di Marcelo Brozovic: il check del VAR conferma.