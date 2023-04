È Michael Fabbri l'arbitro designato per dirigere l'anticipo di campionato tra Salernitana ed Inter. Il fischietto di Ravenna ha come assistenti Bresmes e Galetto, con Ayroldi nelle vesti di Quarto Uomo. Al VAR ci sono Nasca ed il suo assistente Longo. La partita non è nervosa e questo aiuta il direttore di gara, che non estrae molti cartellini e riesce a gestire senza troppi affanni. Sul colpo di testa di De Vrij è aiutato dalla Goal line technology.

1' - Darmian entra in ritardo su Candreva in fascia: Fabbri lascia correre per la regola del vantaggio e si limita all'avviso verbale.

6' - L'Inter passa in vantaggio con Gosens: il tedesco parte in posizione regolare dopo la sponda aerea di Lukaku, a sua volta in gioco sul precedente lancio di Asllani.

28' - Gyomber atterra Correa, che gioca il pallone spalle alla porta: anche in questo caso Fabbri applica la regola del vantaggio perché Dumfries riconquista subito il possesso.

32' - Correa colpisce di testa a incrociare, Ochoa para. Una volta conclusa l'azione, Fabbri segnala il fuorigioco: Gosens, autore del cross, parte invece in posizione regolare, così come l'attaccante dell'Inter.

34' - De Vrij interviene con troppa durezza su Kastanos a metà campo, prendendo la palla ma anche la gamba dell'avversario: l'olandese è il primo ammonito del match.

36' - Onana prende palla in uscita bassa, Piatek lo calpesta senza cattiveria: Fabbri fischia calcio di punizione a favore dell'Inter ed invita l'attaccante della Salernitana a prestare più attenzione.