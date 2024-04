È Andrea Colombo l'arbitro designato per dirigere Milan-Inter, Derby di Milano valido per la 33esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Como ha come assistenti Meli e Alassio, con Massa nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Valerio Marini, coadiuvato da Mariani.

9' - Theo Hernandez commette fallo su Barella e si accende poi una mischia con Adli e Mkhitaryan protagonisti: Colombo riporta la calma con il colloquio verbale, evitando i cartellini.

22' - Barella stende Theo Hernandez che è in ripartenza sulla fascia destra: fallo tattico, giusta l'ammonizione per il centrocampista dell'Inter.

32' - Tomori anticipa di testa, Lautaro alza troppo la gamba e commette fallo: ammonizione anche per l'argentino per gioco pericoloso.

36' - Barella accelera in ripartenza e scarica per Thuram, Theo Hernandez va in scivolata in netto ritardo e comette fallo: ammonizione corretta per il terzino del Milan.

45' - Dimarco porta palla e viene steso da Tomori che, in scivolata da dietro, non tocca mai il pallone e ferma una potenziale azione da gol: Colombo lascia correre e sbaglia. Doveva essere fischiato il fallo e poteva starci anche il giallo.

49' - L'Inter raddoppia con Thuram: sul lancio di Bastoni a inizio azione il francese parte da posizione regolare.

63' - Mkhitaryan nasconde il pallone al limite dell'area e viene sgambettato da Loftus-Cheek: Colombo non fischia fallo per l'Inter, decisione sbagliata.

79' - Il Milan accorcia le distanze con la rete di Tomori: dopo un check con il VAR per lo scambio ad inizio azione tra Leao e Bennacer il gol viene convalidato. La posizione del portoghese è regolare.

88' - Inzaghi va molto oltre l'area tecnica: Colombo lo punisce con un cartellino giallo.

89' - Bennacer non tocca mai il pallone e rifila un pestone a Mkhitaryan: Colombo fischia punizione per l'Inter, ma non estrae il cartellino.

90' - Gabbia commette un netto fallo su Lautaro che va a colpire solo l'attaccante dell'Inter: ammonizione per il difensore del Milan.

92' - Lautaro scappa via a Tomori: trattenuta vistosa e fallo tattico, Colombo lo ammonisce.

93' - Il finale si accende con lo scontro tra Theo Hernandez e Dumfries che si acchiappano e vanno allo scontro oltre il limite: Colombo sbatte in faccia il cartellino rosso a entrambi.

96' - Calabria rifila una gomitata a Frattesi sugli sviluppi di un calcio d'angolo: cartellino rosso sacrosanto per il capitano del Milan.