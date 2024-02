È Daniele Doveri l'arbitro designato per dirigere Lecce-Inter, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti Rossi e Di Gioia, con Baroni nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Paolo Valeri, coadiuvato da Mariani. Per il direttore di gara, rimpiazzato all'intervallo da Baroni per infortunio, la partita è tranquilla e senza episodi dubbi: l'unico neo è il giallo risparmiato a Rafia per condotta antisportiva. Regolari i due gol di Lautaro.

3' - Arriva subito il primo giallo della gara: Sansone trattiene Bisseck che parte in transizione e si guadagna l'ammonizione.

12' - Piccoli va a colpire di testa e spara alto, ma al momento del cross l'attaccante del Lecce era in fuorigioco (non segnalato dall'assistente Di Gioia). Si riparte con una rimessa dal fondo.

15' - L'Inter va in rete con Lautaro. Dopo il check con il VAR il gol viene confermato: il capitano dell'Inter è tenuto in gioco da Baschirotto al momento della verticalizzione di Asllani.

26' - Asllani tocca il pallone in mezzo al campo e incassa il fallo di Piccoli, che protesta: giusto fischiare il calcio di punizione per l'Inter, nessuna sanzione disciplinare per l'attaccante del Lecce.

28' - Almqvist va ad impattare i cartelloni pubblicitari a bordo campo dopo un contatto con Carlos Augusto, ma Doveri non fischia fallo: il pubblico protesta ma la decisione è giusta, si tratta di uno spalla contro spalla.

36' - Il Lecce chiede un corner dopo un contatto tra Blin e Carlos Augusto, Doveri concede la rimessa dal fondo: decisione corretta, l'ultimo tocco è del leccese.

38' - Intervento in ritardo di Asllani su Rafia: ammonizione giusta per il centrocampista dell'Inter.

39' - Rafia, probabilmente innervosito dall'episodio precedente, si disinteressa del pallone e rifila una spallata sulla schiena di Asllani, Doveri fischia fallo in netto ritardo: poteva starci l'ammonizione per condotta antisportiva.

45' - Doveri, infortunato per un problema alla caviglia, lascia il posto a Baroni: in situazione di emergenza tocca al quarto uomo dirigere Lecce-Inter nel secondo tempo. L'intervallo viene prolungato di qualche minuto.

57' - L'Inter trova il gol del 3-0, ancora con Lautaro che appoggia in rete la palla tagliente di Frattesi: la posizione dell'argentino è regolare e il tris nerazzurro viene convalidato dopo una rapida verifica audio con la sala VAR. A tenere in gioco il capitano dell'Inter questa volta è Touba.

63' - Mkhitaryan perde palla nell'area di rigore del Lecce, si rialza e ferma fallosamente la ripartenza di Gendrey con un pestone: ammonizione corretta per il centrocampista dell'Inter.