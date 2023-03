6’ Bastoni in scivolata colpisce involontariamente Evanilson che resta a terra qualche minuto. Scivolata involontaria del nerazzurro, l’arbitro infatti non segnala alcun fallo ma nello scontro resta dolorante il portoghese.

Squadra arbitrale tutta polacca per Porto-Inter: il direttore di gara è Szymon Marciniak assistito da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; quarto uomo Pawel Raczkowski, al Var Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski. Una serata insufficiente per il direttore di gara, autore di diverse scelte incomprensibili e alcuni fischi a svantaggio dell’Inter molto dubbi, oltre a qualche errore di assegnazione delle rimesse laterali nel primo tempo e qualche giallo mancato al Porto. Analizziamo gli episodi principali.

42’ Su capovolgimento di fronte Dumfries sposta Galeno in area usando molto il fisico, protestano i portoghesi ma il metro utilizzato da Marciniak è lo stesso di un minuto prima.

48’ Ancora una strana decisione di Marciniak come la precedente su Dzeko: stavolta è Lautaro a essere travolto al limite, per l’arbitro è palla e fischia la fine del primo tempo. Il fallo su Lautaro però era solare.

68’ Continua la serataccia di Marciniak: Dzeko se ne va in contropiede, allarga le braccia per proteggere il pallone e Pepé che gli stava alle costole cade come se fosse stato colpito, non sembra neanche fallo ma l’arbitro non solo punisce l’attaccante con il fallo ma gli mostra anche il giallo.

79’ Pepé ferma D’Ambrosio che se ne stava andando via in maniera pericolosa, stavolta il giallo è giusto e viene dato.

97’ Giusto anche il secondo giallo per Pepé che protesta con Marciniak e viene mandato anticipatamente negli spogliatoi.