Inter sconfitta a domicilio dall'Empoli nell'ultimo turno di andata, ma pesa parecchio il rosso dato a Skriniar al 40' del primo tempo. Molto male Antonio Rapuano, e non solo in quell'occasione: in generale, il fischietto scelto dall'AIA delude sotto il profilo della gestione totale dell'incontro, a partire da quella riguardante i cartellini.

Primo tempo

13' - Contatto Mkhitaryan-Caputo in area nerazzurra, con l'armeno che va in anticipo sul pallone e poi col piede colpisce la testa dell'avversario. Niente rigore, scelta corretta.

25' - Skriniar blocca Ebuhei lanciato sulla fascia: giusto il giallo.

31' - Akpa-Akpro rischia il rosso diretto quando entra dritto sulle caviglie di Barella da tergo: arriva il giallo.

37' - Henderson stoppa Mkhitaryan in ripartenza con le mani al volto: ammonizione legittima.

40' - L'episodio clou: Skriniar va in anticipo a gamba alta su Caputo sulla trequarti e poi colpisce l'avversario sulla testa nel remake di Mkhitaryan-Caputo al 13'. E Rapuano non è coerente con la decisione precedente: fischia fallo (che può anche starci) e addirittura estrae il giallo. Vane le proteste interiste: Banti e Fourneau in silenzio, slovacco espulso.

44' - Saltano i nervi a Barella che stende Parisi e protesta: qui il giallo era evidente, ma Rapuano non lo tira fuori.