L'arbitro di Inter-Udinese, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti sono Bresmes e Di Iorio, il quarto ufficiale è Colombo. VAR dell'incontro Ghersini, Assistente VAR Paganessi. Subito in avvio di gara un episodio da moviola, quando il tocco col braccio di Kabasele porta Massimi a fischiare inizialmente il rigore, per poi toglierlo dopo esser stato richiamato all'on field review.

Restano dubbi perché, seppur il braccio destro (quello dell'impatto) non fosse il più largo dei due, non era allineato con il perimetro del corpo. Una decisione dunque difficile da prendere, si è optato per la cancellazione. Il direttore di gara non si mostra preciso quando non ammonisce Kabasele al 39' per trattenuta eccessiva su Taremi e poi Atta a inizio secondo tempo per brutto fallo su Bisseck. Nel finale i ritmi si abbassano e la gestione arbitrale diventa più semplice.

5' Ecco il primo episodio rilevante: Arnautovic calcia col sinistro, Kabasele tocca con il braccio (in scivolata) in modo scomposto. L'arbitro attende un attimo e assegna il rigore. Poi va a rivederlo al VAR (check di due minuti) e toglie il penalty. Restano molti dubbi sulla decisione, anche perché il tocco era netto e il braccio (destro) alzato e non di poco rispetto al perimetro del corpo.

15' Il primo giallo della partita è comminato ad Asllani: Karlstrom sguscia via al centrocampista albanese, costretto alla scivolata. Sanzione corretta.

23' Darmian rischia tanto in fase d'impostazione, ma Ekkelenkamp interviene in modo falloso. Il replay chiarisce il fallo, che è netto, nonostante qualche timida protesta bianconera.

25' Contatto in area bianconera tra Taremi ed Ekkelenkamp: fischiato correttamente fallo in attacco.

39' Manca un giallo a Kabasele, che trattiene ripetutamente Taremi.

48' Frattesi protegge palla e subisce il fallo di Kamara: puntuale il fischio. Giusto anche non ammonire in questa circostanza.

50' Atta entra duramente su Bisseck: l'arbitro non ammonisce, ma il giallo ci stava tutto.

52' Bastoni si sgancia dai blocchi e viene atterrato da Modesto: fallo da dietro, l'arbitro ancora una volta non estrae il giallo.

54' Zielinski apre il gioco per Frattesi, lesto a premiare l'inserimento di Bisseck, che conclude sul fondo. Ma il gioco era fermo per posizione di fuorigioco di Frattesi.

67' Dumfries s'aiuta col braccio sinistro sul cross dalla sinistra di Calhanoglu. Fallo in attacco fischiato a fine azione per tocco con il braccio dell'esterno olandese.

85' Ottima gestione palla di Taremi che copre il pallone e incassa il pestone di Kabasele.

87' Lautaro riceve palla da Dumfries sul secondo palo e calcia alto da buona posizione, ma c'era fuorigioco dell'attaccante argentino, tutto fermo.