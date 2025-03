È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Inter-Udinese, match valido per la 30esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Padova ha come assistenti Rossi e Fontemurato, con Bonacina nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Paterna, coadiuvato da Pezzuto. Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, il direttore di gara perde il controllo del match rendendosi protagonista di tanti errori tra fischi sbagliati e cattiva gestione dei cartellini. Soprattutto nel finale.

19' - Atta va alla ricerca del pallone ma entra in ritardo su Mkhitaryan con una spallata scomposta: Chiffi fischia il fallo ma decide di non ammonire. Stesso metro di giudizio utilizzato qualche minuto prima per la vistosa spinta di Bijol su Arnautovic.

38' - Calhanoglu chiede il 'dai e vai' ad Arnautovic e si inserisce in area, con la palla che poi si impenna in direzione Frattesi: Chiffi blocca tutto per un fuorigioco più che dubbio. Fischio avventato: si poteva far correre l'azione e, in caso di irregolarità, aspettare il richiamo del VAR.

44' - Ekkelenkamp entra in scivolata e colpisce in colpevole ritardo il piede di Mkhitaryan, che ha già giocato il pallone: Chiffi si limita a fischiare il calcio di punizione senza estrarre un giallo che poteva starci.

47' - Thuram parte dalla sinistra e penetra verso l'area con uno slalom, terminando a terra dopo un leggero pestone incassato da Ehizibue: anche se senza violenza, l'esterno dell'Udinese colpisce il piede destro del francese con il classico episodio di step on foot. Il tocco c'è, ma il VAR non interviene perché il contatto avviene appena fuori dall'area di rigore. Nella stessa circostanza Inzaghi viene ammonito per proteste.

59' - Carlos Augusto va in rovesciata su un pallone vagante in area e chiede un rigore per un tocco di mano di Solet: Chiffi non fischia nulla e il VAR non interviene, probabilmente perché il francese non aumenta il volume del corpo e perché si tratta di una palla inattesa da distanza ravvicinata.

77' - Duro scontro di gioco tra Payero e Barella, entrambi che restano a terra doloranti: Chiffi non segnala irregolarità e blocca il gioco solo in un secondo momento. C'era fallo a favore dell'Inter e manca un cartellino giallo per il centrocampista dell'Udinese.

83' - Mkhitaryan prova la rovesciata ma viene anticipato da Kristensen e finisce per centrarlo sul volto: il colpo è involontario, Chiffi si limita a fischiare fallo a favore dell'Udinese. Poteva starci il giallo per gioco pericoloso.

88' - Altro intervento in netto ritardo su Mkhitaryan, stavolta di Zarraga: anche in questo caso Chiffi tiene il cartellino in tasca.

89' - Barella va in pressing e recupera un pallone che va poi a sbattere su Zarraga e termina sul fondo: Chiffi assegna rimessa per l'Udinese, ma in realtà era corner per l'Inter.

91' - Asllani stende Pafundi lanciata in ripartenza: Chiffi applica la regola del vantaggio e poi ammonisce l'interista al termine dell'azione.

93' - Inzaghi invade il campo protestando per un fallo netto non fischiato poco prima su Correa (Bijol gli frana addosso su una palla alta): il tecnico dell'Inter viene espulso.

94' - Thuram parte in volata e viene steso al limite dell'area da Bijol: fallo netto, Chiffi non fischia. Sulla ripartenza dell'Udinese arriva la trattenuta di Barella su Payero che gli costa il giallo: era diffidato, salterà la trasferta di Parma.