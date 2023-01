È Simone Sozza l'arbitro scelto per dirigere Inter-Napoli, match valido per la 16a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Meli e Peretti, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Piccinini. La direzione del VAR è incarico di Fabbri, coadiuvato dall'AVAR Aureliano. Prima frazione senza particolari episodi e ben gestita, secondo tempo che va sulla stessa falsariga prima di un finale dove le squadre si allungano e deve mettere mano al cartellino.

8' – Tocco di Skriniar ai danni Kvaratskhelia che si accentrava partendo dal classico settore di sinistra, boato del pubblico ospite che reclama per un calcio di punizione da zona invitante. Giusta la scelta del direttore di gara di lasciar correre: il contatto c'è ma è leggero, tanto che il georgiano prosegue nella propria azione.

14' – Lamentele di Spalletti che chiedeva l'ammonizione di Skriniar dopo il fallo nella metà campo azzurra su Kvaratskhelia: bravo l'arbitro a non eccedere con un cartellino che sarebbe stato esagerato vista la zona del contatto.

21' – Spinta di Bastoni ai danni di Anguissa sotto gli occhi dell'assistente che non richiama l'attenzione dell'arbitro per segnalare l'irregolarità, chiaro il metro di giudizio di Sozza. Chiamata un po' a limite, la spinta è veemente e dunque sanzionabile.

27' – Intervento chiaramente in ritardo: giusto ammonire Dzeko.

41' – Manca un calcio d'angolo a favore dell'Inter. La conclusione potente di Lukaku viene infatti alzata sopra la traversa dal riflesso di Meret che salva la porta con la punta delle dita, di diverso avviso la terna arbitrale.