È Simone Sozza di Seregno l’arbitro designato a dirigere Inter-Milan, assistenti Carbone e Giallatini, al Var Di Paolo, Avar Piccinini. Partita senza particolari episodi da moviola, risultato netto e inequivocabile, qualche lamentela rossonera sul primo gol di Mkhitaryan e qualche piccolo episodio nel corso dei 90 minuti, ma decisioni dell’arbitro sempre corrette. Analizziamole.

5’ - Proteste del Milan sul gol di Mkhitaryan: Thuram inizia l’azione andando via sulla fascia destra, Dumfries si scontra con Giroud e lo sposta con una spallata lasciando via libera a Thuram, l'attaccante prosegue e va al contrasto con Thiaw che cade a terra, poi val al cross per il tiro di Dimarco che innesca il tap in di Mkhitaryan. Il Var conferma la validità dell’azione: il contrasto con Thiaw è del tutto regolare.

18’ - Kjaer lotta con Thuram, lo spinge anche platealmente poi lancia il pallone sul piede di Thuram. L’arbitro concede l’angolo scatenando la furia di Kjaer, ma prima c’era un fallo del danese sull’attaccante, non ravvisato.

24’ - Thuram brucia in velocità Thiaw che in scivolata lo stende, giallo sacrosanto nonostante le proteste del difensore.

54’ - Pulisic interrompe di mano un’azione dell’Inter, l’arbitro concede il fallo, ci stava anche il giallo (Inzaghi infatti protesta).

61’ - Giusto il giallo a Theo Hernandez che ferma Mkhitaryan in ripartenza, classico fallo tattico.

72’ - Corretto anche il giallo a Calhanoglu che sgambetta un avversario sulla linea del fallo laterale.

78’ - Hernandez allunga il piede in area e stende Lautaro che stava andando al recupero del pallone: l’argentino è in anticipo, Theo gli colpisce il piede, rigore che ci sta tutto.

83’ - Krunic trattiene Frattesi lanciato verso l’area, ammonizione giusta.

