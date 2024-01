Semifinale di Supercoppa italiana tranquilla per Matteo Marchetti, che deve intervenire raramente anche grazie alla correttezza in campo di Inter e Lazio. Dopo un primo tempo in cui fischia appena sei falli, il direttore di gara di Ostia Lido comincia la ripresa perdendosi il calcetto da rigore di Pedro ai danni di Lautaro, una svista che per sua fortuna il VAR Marco Di Bello corregge. L'errore condiziona Marchetti, che perde il filo ma non fa danni solo perché la differenza tecnica tra le due squadre è troppo evidente. I biancocelesti, comunque, possono reclamare per un fallo di De Vrij su Isaksen ai bordi dell'area interista; questa volta la tecnologia non può venire in soccorso di Marchetti. Gli episodi da moviola:

1' - Interrotta la prima azione offensiva dell'Inter: Darmian non riesce a tenere in campo il pallone che termina in rimessa laterale dopo un controllo difettoso. Qualche secondo più tardi, è Lautaro a commettere fallo in attacco, da terra, dopo una leggera spintarella di Rovella ai bordi dell'area laziale.

6' - In area, Gila devia col corpo, non con il braccio, il colpo di testa a botta sicura verso la porta di Thuram. Solo corner per i nerazzurri.

7' - In scivolata, a cavallo della linea di fondo, Pavard scippa palla a Marusic in maniera regolare: fa bene Marchetti a lasciare correre l'azione interista, che poi Bastoni non riesce a concludere come vorrebbe.

12' - Spallata vigorosa di Gila ai danni di Thuram a centrocampo: fischio inevitabile.

17' - Tutto buono nell'azione del gol del vantaggio interista: Bastoni mette a rimorchio per Dimarco, il cui colpo di tacco in area permette a Thuram di battere Provedel. Il francese segna l'1-0 in posizione regolare, tenuto in gioco da Gila, troppo schiacciato contro la sua porta.

18' - Immobile protesta per un fischio di Marchetti, che è bravo ad applicare la norma del vantaggio per poi tornare indietro e segnalare il fallo su Acerbi.

22' - Il primo squillo della Lazio parte da una palla contesa a centrocampo tra Pedro e Calhanoglu, che arrivano praticamente nello stesso momento in scivolata. Ha la meglio lo spagnolo, senza far fallo: Marchetti vede bene anche qui.

30' - Sembra esserci la deviazione di Lazzari sul cross di Dimarco per Lautaro: la palla scivola fuori, con l'arbitro che assegnata una rimessa dal fondo per Provedel, tra le proteste del 32 nerazzurro.

37' - Barella reclama un rigore per una pedata di Gila subita in area. Marchetti sorvola, poi segnala l'offside precedente di Thuram che evita qualsiasi discussione e lascia spenta la comunicazione con la sala Var.

40' - Nell'area interista, Acerbi si arrangia con esperienza nel corpo a corpo con Immobile: nulla di serio per decretare un penalty, Marchetti sceglie giustamente di assegnare rimessa da fondo campo.

46' - Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero con appena sei falli fischiati da Marchetti (4-2) e nessun cartellino.

SECONDO TEMPO -

47' - In maniera imprudente, Pedro colpisce con un calcetto il piede destro di Lautaro, che va a terra restandoci per diversi secondi in attesa di un fischio da rigore. Marchetti dice che si può proseguire, ma viene puntualmente richiamato dal VAR Di Bello per l'on field review. In pochi secondi, il direttore di gara vede quello che non aveva visto in presa diretta e indica il dischetto. Errore cancellato dalla tecnologia.

52' - Lautaro, in posizione regolare, spacca la traversa.

53' - La Lazio vorrebbe un rigore per un presunto tocco di mano in area. In realtà, sul cross dalla destra, prima tocca Dimarco con la schiena poi Mkhitaryan con la gamba.

63' - Marchetti richiama Calhanoglu ma non lo ammonisce per la scivolata fallosa su Gila: il provvedimento disciplinare sarebbe stato eccessivo, condivisibile la scelta dell'arbitro.

64' - Giusto, invece, il cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Romagnoli, che pure pizzica la palla nel tentativo di fermare Thuram. Ma poi lo travolge in maniera troppo vigorosa.

68' - Contatto De Vrij-Isaksen ai bordi dell'area nerazzurra: l'arbitro indica il pallone, ma l'olandese sgambetta nettamente l'avversario. Il Var questa volta non può correggere il secondo grave errore di Marchetti.

70' - Vecino guarda il colore del cartellino estratto dal taschino dell'arbitro, forse timoroso di prendere un rosso per la scivolata su Dimarco: in realtà, il fallo dell'uruguaiano viene sanzionato con un'ammonizione.

79' - Alla fine, Calhanoglu prende il cartellino giallo: sacrosanto il provvedimento nei confronti del turco, autore di un fallo che interrompe un'azione promettente di Isaksen.

87' - Davide Frattesi chiude la partita: il 3-0 del centrocampista è regolarissimo. Mkhitaryan scatta coi tempi giusti sulla verticalizzazione di Sanchez, poi offre in area all'ex Sassuolo che riceve dietro la linea del pallone e non sbaglia tutto solo davanti a Provedel.

89' - Non vale l'1-3 della Lazio: Immobile si è aggiustato la palla con la mano, Marchetti se ne accorge subito in campo. Il Var, dopo un brevissimo consulto, conferma.