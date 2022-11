È Andrea Colombo l’arbitro scelto per dirigere il match infrasettimanale di oggi tra Inter e Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Como esordisce per la prima volta a San Siro e sarà affiancato da Vivenzi, Zingarelli e Sacchi come quarto uomo a completare la terna arbitrale. In sala VAR Paolo Mazzoleni, coadiuvato da Di Martino. Nel complesso discreta la gara diretta dall'arbitro 32enne che tiene un buon metro di giudizio per tutti i novantadue minuti di gioco, gestisce bene le situazioni poco comode come l'accenno di rissa del primo tempo. Unica macchia visibile la svista sul fallo di mano di Sosa: senza l'intervento del VAR sarebbe stato semplice calcio d'angolo. Proteste del Bologna in occasione della punizione che innesca il 2-1 di Dimarco, ma andiamo con ordine:

1' - Schouten commette fallo su Nicolò Barella, giusto il fischio del direttore di gara. Punizione per l'Inter che batte Calhanoglu ma sono tre i nerazzurri in fuorigioco. Corretta la chiamata dell'assistente Zingarelli che indica l'offside.

14' - Dimarco contrasta irregolarmente l’avversario, giusto il fallo a favore del Bologna e il solo richiamo verbale: primo intervento scorretto dell’esterno, ci sta non ammonire.

22' - Gol di Lykogiannis regolare. Orsolini lascia partire il tiro, l’ex Cagliari devia di schiena e spiazza Onana. Nessun dubbio sulla posizione del greco.

23' - Punizione fischiata da Colombo a favore dei rossoblu per intervento irregolare di Barella su Ferguson. Corretto non estrarre il cartellino: calcetto di disturbo ma non cattivo.

32' - Sacrosanto il giallo a Marko Arnautovic: fallo di frustrazione dell’attaccante rossoblu che stecca Milan Skriniar.