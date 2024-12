Per arbitrare Cagliari-Inter, 18esima giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri. L'esperto fischietto della sezione di Roma 1 è stato assistito da Modin e Mora, con Giua nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR, a Lissone, la coppia Serra-Maresca. Nel complesso il direttore di gara e la sua squadra prendono le decisioni corrette, soprattutto sugli episodi in area. Ma non convince la gestione dei cartellini, risparmiati fin troppe volte di fronte a situazioni plateali.

Di seguito gli episodi più significativi da moviola.

15' - Piccoli prova a scippare il pallone a Bastoni che è ultimo uomo, ma Doveri fischia fallo tra le proteste dei sardi. Decisione corretta per quanto impopolare, la punta sbilancia il difensore.

16' - Occasione per l'Inter che si conclude con la deviazione di Scuffet in corner sul destro di Dumfries. L'assistente Modin però cancella tutto alzando la bandierina: errore, Barella non è in fuorigioco.

21' - Mina si aiuta con le braccia per togliere il pallone a Lautaro spalle alla porta in area di rigore. Doveri fa proseguire, decisione corretta: l'intervento non è abbastanza evidente per assegnare un rigore.

22' - Il confronto si ripete anche sulla trequarti sarda, e anche stavolta l'arbitro premia l'impeto di Mina. Che stavolta trattiene Lautaro in modo più vistoso e avrebbe meritato una punizione contro.

31' - Il direttore di gara lascia correre sulla caduta di Bastoni lanciato a sinistra da Dimarco. Zortea e si fa rispettare fisicamente e alla fine ha la meglio senza trattenere l'avversario. Scelta corretta.

40' - Contatto con palla lontana tra Luperto e Lautaro, con l'argentino che cade in area e protesta. A prescindere da tutto non è episodio da VAR perché nasce fuori area. C'è poi uno screzio tra il capitano dell'Inter e Mina, sedato dall'arbitro.

45' - Fallo netto di Mina che prende per la testa Thuram. Poi mentre il francese è a terra il colombiano lo afferra dai pantaloni per dirgli qualcosa e Thuram lamenta vistosamente un colpo alle parti basse. Doveri richiama platealmente il difensore del Cagliari ma senza sanzioni disciplinari. Almeno un giallo per il comportamento provocatorio Mina lo avrebbe meritato.

45'+3' - Dumfries riceve nel cuore dell'area e stoppa di petto, poi colpisce Mina che arriva in anticipo sul pallone una frazione di secondo prima. Giusta la punizione in favore dei sardi.

49' - Braccio in area di Wieteska dopo un pauroso batti e ribatti nell'area del Cagliari. Serra rivede l'azione e dà a Doveri il via libera di proseguire, giudicando congruo il movimento del difensore, che allarga l'arto solo dopo aver toccato il pallone.53' - Graziato dall'ammonizione Gateano che tagliato fuori da Bastoni lo spinge alle spalle facendolo cadere, senza alcuna possibilità di arrivare sul pallone.

61' - Niente giallo anche per Pavoletti, che va duro sulla caviglia di Dimarco a centrocampo. Doveri mantiene il suo metro.

64' - Uscita perfetta di Sommer su Piccoli, lanciato in porta in velocità: lo svizzero va sul pallone con entrambe le mani anticipando sul filo di lana la punta.

67' - Confermando il trend, l'arbitro risparmia l'ammonizione anche a Piccoli che va dritto su Bastoni dopo la finta di quest'ultimo. La sanzione non sarebbe stata fuori luogo.

77' - Mkhitaryan serve Dumfries che si aiuta forse in modo falloso su Wieteska, ottenendo un corner. Dallo stesso corner lo stesso Wieteska salta in modo scomposto e anticipa De Vrij con il braccio: rigore fischiato dal campo da Doveri, ineccepibile.

89' - Entrata dura e imprudente di Wieteska su Lautaro a centrocampo, sarebbe stata ammonizione ma Doveri lascia correre.

90' - Il direttore di gara romano evidentemente non ha portato con sé i cartellini perché grazia pochi secondi dopo anche Pavoletti, che colpisce a palla lontana Asllani. Manca l'ennesimo cartellino giallo.