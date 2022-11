40' - Gosens controlla male lateralmente un pallone non certo facile di Onana e deve prendere con la mano la caviglia di Coman per impedirgli di attaccare l'area. Ammonizione inevitabile per il tedesco.

38' - Primo cartellino giallo della partita per Sabitzer che, anticipato da Darmian, lo colpisce alla caviglia in modo evidente e senza possibilità di arrivare sul pallone. Giusto.

23' - L'arbitro fischia fallo contro Acerbi che sulla trequarti bavarese aveva tolto il pallone a Coman. Il difensore protesta allontanando il pallone in modo plateale ma Kruzliak finge di non vedere. Rischio ammonizione dietro l'angolo.

8' - Destro al volo di Barella da fuori area e Mané, proteggendo il volto, devia in corner con entrambe le mani in maniera plateale: una vera e propria parata. Higler invita Kruzliak ad andare a rivedere le immagini perché il caso è particolare. A sorpresa però il direttore di gara non assegna rigore, perché il senegalese, a suo dire, sta solo proteggendo il volto. Parecchi dubbi su questa decisione molto generosa nei confronti del Bayern: va bene la protezione del volto, ma la distanza da cui parte il pallone non la giustifica appieno.

48' (pt) - Choupo-Moting percepisce l'opportunità di portare a casa un rigore e si lascia cadere sull'uscita di Onana, che non fa nulla per toccarlo e lo redarguisce per il goffo tentativo. Un cartellino giallo per simulazione non sarebbe stato fuori luogo.

47' - Netta la posizione di fuorigioco di Acerbi che di testa, su cross di Asllani, batte Ulrich e pareggia. Immediata la segnalazione dell'assistente Ponzor, confermata anche dal VAR.

48' - Ottima uscita con il pallone di Bellanova che costringe Kimmich a stenderlo all'altezza del cerchio di centrocampo. Ammonizione corretta.

62' - L'apprezzabile girata in porta di Choupo-Moting viene cancellata dalla bandierina alzata dall'assistente Hancko. Sul sinistro sporco di Davies l'attaccante è i fatti nettamente oltre la linea difensiva nerazzurra.

80' - Wanner calcia con il sinistro da fuori area e Calhanoglu si oppone in area girandosi di spalle. Il pallone tocca il braccio del turco che però è nettamente aderente al corpo. Nulla di irregolare.

87' - Trattenuta vistosa su Dzeko e anche Stanisic finisce sul taccuino degli ammoniti.

89' - Carboni entra nel tabellino ma non alla voce che avrebbe sperato: ammonito per un colpo in ritardo su Sabitzer in area di rigore. Sanzione forse troppo severa.