È Szymon Marciniak l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il fischietto polacco ha come assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre Pawel Raczkowski svolge il ruolo del quarto uomo. La sala VAR è invece occupata da Tomasz Kwiatkowski, coadiuvato da Bartosz Frankowski.

Nel complesso il direttore di gara polacco non offre sensazioni positive sulla gestione della gara, soprattutto nell'interpretazione dei falli. Troppi cartellini gialli riapsrmiati ai padroni di casa. A seguire gli episodi da moviola più rilevanti.

3' - Un rimpallo favorisce Barella che lancia in profondità Thuram, ma l'arbitro interrompe il gioco. Giusto, Lautaro tocca con il braccio.

10' - Proteste dei padroni di casa per un presunto fallo di mano di Thuram in area. Marciniak fa giocare, perché trattasi di un rimpallo con braccio attaccatissimo al corpo.

12' - Rischia il giallo Griezmann che colpisce nettamente Calhanoglu dopo che il turco aveva già passato il pallone. L'arbitro non si smuove minimamente.

36' - Bene la squadra arbitrale in occasione del gol dell'Atletico. Sul cross da destra Morata è in posizione regolare, garantita dal piede di De Vrij. L'azione poi prosegue e Griezmann è tenuto in gioco dalla svirgolata di Pavard. Dopo un rapido check tutti concordi: rete da convalidare.

38' - Altre proteste dell'Atletico su un pallone che schizza addosso a Pavard. Braccia comunque in posizione corretta, Marciniak fa giocare.

40' - Cartellino giallo per Hermoso che con un fallo di mano interrompe volontariamente un'azione in costruzione dell'Inter. Giusto.

62' - Manca il cartellino giallo per Witsel, che abbatte a centrocampo Mikhitaryan dopo che l'armeno si era gà liberato del pallone.

78' - Marciniak grazia ancora un giocatore dell'Atletico, stavolta Koke che colpisce nettamente sulla caviglia Thuram. Gestione molto particolare dei cartellini.

90' - Con colpevole ritardo, arriva finalmente il giallo per Koke che colpisce duramente Frattesi a centrocampo.

99' - Savic all'improvviso crolla a terra dolorante, poi dalle immagini si nota una mano 'malandrina' di Thuram che infastidito dalla sua pressione gli strizza le parti basse. Il confronto finisce pochi secondi dopo con le risate di entrambi.

104' - Ammonizione sacrosanta per Calhanoglu, che dopo aver perso palla insegue Depay e alla fine lo colpisce sulla gamba ai 25 metri senza toccare il pallone.

105' - Ancora un'ammonizione per l'Inter: Acerbi trattiene vistosamente Correa e, dopo aver concesso il vantaggio (che non si sviluppa) Marciniak ferma il gioco ed estrae il cartellino.

118' - Anche Bisseck finisce sul taccuino dei cattivi, nonostante un tackle sul pallone ai danni di Depay. L'arbitro lo punisce per la trattenuta precedente, ci sta.