Per la gara tra Atalanta e Inter è stato designato l'arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova è assistito da Baccini e Colarossi, con Manganiello IV uomo e Di Paolo al VAR. Muto è l'assistente VAR. Nei primi minuti l'aggressività è dinamica e sono diversi i contatti. Al 23' il primo episodio chiave dell'incontro: Zapata prende il tempo a De Vrij. Contatto sanzionato con il rigore in favore dei bergamaschi. Concessione generosa, considerando che Zapata, ancor prima di impattare sulla gamba del difensore interista, è già in caduta. Al 33' Dumfries rischia il giallo per la reazione veemente dopo la trattenuta di Lookman. La gestione dei cartellini non piace, così come quella dei contrasti e dei duelli. Troppe contraddizioni nelle scelte decisionali. Eccessivi i sei minuti di recupero concessi al 90'.

Gli episodi più rilevanti da registrare:

1' Passano solo 39" dal primo fischio: Demiral sovrasta Lautaro con troppa veemenza, rischiando perfino l'ammonizione.

5' Conduzione dinamica di Pasalic, arriva da dietro Calhanoglu con un tackle dritto sulle gambe: giusto il fallo.

8' Rischia il giallo Maehle per una brutta scivolata su Dumfries. Poco prima Hateboer aveva pizzicato il ginocchio di Bastoni proprio nell'istante in cui il pallone stava per varcare la linea di fondo.

23' Zapata prende sul tempo De Vrij. Il difensore olandese ci mette la gamba sinistra, il contatto c'è, anche se è leggero e soprattutto Zapata è già in caduta: rigore generoso.

33' Scintille tra Dumfries e Lookman dopo un pressing reiterato falloso del giocatore di casa. Chiffi seda il rischio di una rissa. L'olandese rischia il giallo per la reazione eccessiva.

35' Zapata scalcia Calhanoglu nel tentativo di sottrazione (non riuscita) del pallone: punizione sacrosanta.