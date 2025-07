Una nuova squadra italiana si iscrive alla corsa per Tomas Palacios, difensore dell'Inter reduce da un prestito non proprio fortunato al Monza. Secondo i rumors delle ultime ore, infatti, l'Avellino nepromosso in B avrebbe chiesto informazioni su di lui. Lo ha confermato lo stesso ds irpino Mario Aiello oggi in un'intervista: "Palacios ci piace, così come ci piacciono altri profili. Di nomi ne sono usciti tanti" si è limitato a dire, confermando però che al momento si tratta solo di una manifestazione di interesse. Operazione comunque difficile visto che l'Avellino punterebbe al massimo a un prestito, visto il valore del cartellino, mentre l'Inter punta più che altro a monetizzare dalla sua cessione. Da valutare anche la scelta del giocatore che difficilmente accetterebbe di scendere in B avendo richieste dalla Turchia (Rizaspor), Grecia (Olympiakos), Serie A (Sassuolo), Olanda (Feyenoord) e Spagna (Girona).