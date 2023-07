Lazar Samardzic è al centro di numerosi interessamenti. Stando a Sportitalia il taccuino dell'Inter l'ha inserito tra le priorità e la dirigenza nerazzurra continua a lavoare sottotraccia per il fantasista dell'Udinese, provando a capire se c'è un margine per l'inserimento di alcune contropartite, come Sebastiano Esposito. Non è un'operazione semplice, ma Marotta e Ausilio non hanno assolutamente ceduto il passo e continueranno a provarci.