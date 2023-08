Secondo O Jogo, noto quotidiano sportivo portoghese, l'Inter è pronta a spingersi fino a 25 milioni di offerta per convincere il Porto a liberare Mehdi Taremi, uno degli obiettivi per il reparto offensivo nerazzurro. Cifra vicina alla richiesta di 30 milioni dei Dragoes, ma che dovrebbe essere respinta visto che il club lusitano non ha intenzione di andare incontro alle necessità nerazzurre..