Il Sassuolo chiude degli affari con l'Inter per alcuni giovani. Come riferisce Gianlucadimarzio.com, infatti, "è in chiusura la trattativa con l'Inter per l'arrivo a titolo definitivo dell'attaccante Vedovati, membro della Primavera. Neroverdi anche su Guercio, che però è più vicino allo Slask Wroklaw".