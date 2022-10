Dopo la presentazione fatta in conferenza stampa, l'allenatore del Barcellona, Xavier Hernández ha parlato anche ai canali ufficiali del club catalano. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto importante sarà la partita di domani?

"Molto importante, di sicuro non decisiva ma c'è molta pressione su questa sfida. Dopo il Bayern cercheremo questi tre punti poi giocheremo in casa nostra la prossima settimana. Stavolta però giochiamo in casa loro. L'Inter è molto forte fisicamente e in attacco, dobbiamo dominare il pallone. Siamo nel miglior momento di forma, sarà una partita importante perché può aiutarci nella qualificazione agli ottavi".