Tuttosport ha intervistato Fabrizio Fantella e Alessandra Spanu, presidente e vice-presidente dell'Inter Club Los Angeles. "Qui il Mondiale per club è vissuto come lo show dell’anno – spiega Fantella – Vedere dal vivo la squadra e incontrare i giocatori è il massimo".

"Frattesi è stato fantastico, si è fermato a ridere e scherzare. Mkhitaryan, quasi quasi si prendeva in giro da solo – prosegue Spanu -. Gli dicevamo: “Sei il motore dell’Inter”. E lui, pur sorridendo, faceva capire di non essere d’accordo. E che dire di Sommer? Ha chiamato i compagni per fare una foto con noi". L'IC Los Angeles è stato ospite sugli spalti di Betsson Sport durante il match col Monterrey. "L’atmosfera allo stadio era fantastica. Ma anche fuori dal Rose Bowl, tutti a scherzare, tifosi rivali compresi. Il risultato quasi, quasi – spiega il nerazzurro – è passato in secondo piano".