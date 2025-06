L'arrivo di Edin Dzeko non basta alla Fiorentina, alla ricerca di un altro attaccante anche perché alle prese con il futuro in bilico di Moise Kean. Il nome nuovo sul tavolo della dirigenza viola - riferisce La Nazione - è quello di Francesco Pio Esposito, tornato all'Inter al termine dell'avventura in prestito allo Spezia e legato al club nerazzurro da un contratto fino al 2030.

"Si parla di un prestito con un diritto di riscatto particolarmente alto. Sicuramente superiore ai 30 milioni di euro - scrive il quotidiano, entrando più nel dettaglio -. Soldi che all’Inter fanno comodo. E’ un’idea circolata nelle ultime ore, con la Fiorentina che dimostra così di volersi muovere sul doppio binario: da una parte l’esperienza (Dzeko), dall’altra la freschezza di un calciatore che promette benissimo".

