David Pizarro approva l'arrivo di Edin Dzeko alla Fiorentina. Il cileno, ex giocatore dell'Inter così come il bomber bosnico, commenta positivamente il ritorno in Italia del Cigno di Sarajevo sulle frequenze di Radio FirenzeViola: "Sicuramente Firenze ha voglia di vincere e vuole farlo subito: si è stancata di non alzare nulla. Penso a tal proposito che questo innesto vada in questa direzione: conosco Edin benissimo, è ancora un campione e un fuoriclasse che vuol subito essere determinante".

"Secondo me andrà in doppia cifra - pronostica l'ex regista -. Edin è un giocatore intelligente e sa, visto che ha firmato per un club importante come la Fiorentina, che non arriverà come una scommessa ma come un giocatore che deve dimostrare subito. Altrimenti sarebbe andato a Dubai o in America. Lui è un giocatore in gamba, un uomo spogliatoio. E tutto vorrà fare fuorché farsi fischiare: mi auguro per lui che faccia la differenza".