L'Inter non ha compiuto un azzardo quando ha deciso di affidare la chiavi della squadra a Cristian Chivu. Lo garantisce Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone, che è pronto a scommettere sul successo del tecnico romeno ad alti livelli: "Chivu lo conosco, ci siamo parlati tante volte. E’ un ragazzo intelligente, educato. Per lui è una grande occasione, può fare benissimo. Secondo me, l’Inter ha preso un allenatore dal grande avvenire", le sue parole in esclusiva a Tuttomercatoweb.com.