Dopo l'1-1 del match d'esordio al Mondiale per Club con il Monterrey, l'Inter è pronta a lasciare Los Angeles per dirigersi nella 'città della pioggia': Seattle. È nella città del grunge che l'Inter di Cristian Chivu affronterà i prossimi due avversari della fase a gironi del torneo: l'Urawa Red Diamonds sabato sera (italiana) e nella notte italiana del 25 lo storico club argentino di Buenos Aires, il River Plate. Entrambi i match si giocheranno al Lumen Field, casa del Seattle Sounders FC, squadra di Major League Soccer presente al Mondiale.

La partenza dalla città degli angeli è prevista oggi dopo la seduta di allenamento e il pranzo e l’arrivo è previsto nella serata americana dopo circa tre ore di volo come fa sapere la Gazzetta dello Sport. "Poi la truppa si sposterà in un albergo del centro in zona Downtown", dove si svilupperà "l’altra metà del ritiro nerazzurro con allenamenti nelle strutture d’avanguardia del Mason Virginia Athletic Center, il centro dei Seattle Seahawks, il secondo più grande di tutta la Nfl: 4.600 metri quadrati di spazio nei campi più altri 1.400 per sale riunioni con i giocatori e 4.500 per uffici amministrativi" come precisa la Rosea.

