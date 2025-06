Gennaro Gattuso si presenta come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Nella conferenza stampa si è parlato anche della situazione di Francesco Acerbi. "Non ho parlato con Acerbi - dice il neo ct -. Sta dando tanto al calcio, ma non è una problematica che ha toccato me. In questo momento le scelte da parte mia sono diverse. Nulla contro Acerbi che sta dimostrando ancora un valore incredibile. Non l'ho chiamato ma da parte mia c'è grande rispetto e stima. Però in questo momento ho chiamato altri giocatori più giovani e che penso che ci possano dare qualcosa".

"Rifiutare la nazionale? Bisogna capire perché un giocatore lo fa, io non credo che un giocatore rifiuta la nazionale - aggiunge Gattuso - La prima cosa che ho chiesto a Gravina e Buffon, ma anche i club ci devono dare una mano, è che i giocatori devono stare a Coverciano. Abbiamo i fisioterapisti, abbiamo i dottori, se non vogliamo creare scuse o precedenti: chi è convocato in nazionale sta a Coverciano, se poi non riusciamo a farlo guarire torna al club di appartenenza. Uno che gioca 50-60 partite l'anno i dolorini ci sono sempre, avessi dovuto ascoltare il fisico avrei giocato 50 partite in meno. La cosa più importante è stare insieme e non creare precedenti".

Nel corso della presentazione Gattuso presenta anche dei dati interessanti. "Il 68% dei giocatori del nostro campionato sono stranieri e il 32% italiani. Ci deve far riflettere. Nelle giovanili è stato fatto un grandissimo lavoro, risultati incredibili, ma dopo l'U19 i giocatori si perdono. All'Hajduk giocavo con giocatori del 2005, 2006 e 2007. Dobbiamo far crescere i giocatori. Il cambiamento è questo. Sulla mentalità: dobbiamo ritrovare entusiasmo, non deve esistere paura. Modulo? Penso che in questo momento abbiamo in campionato il 40% di squadre a tre e il 60% a quattro, di queste qualcuna cambia ogni tanto. Ma la questione non è il modulo, è mettere i giocatori nelle posizioni giuste. Bisogna mettere in campo una squadra a cui piace stare nella metà campo avversaria, i moduli trovano il tempo che trovano".

"In questi giorni ho chiamato 35 giocatori. Ce ne sono alcuni che sono stati fuori ma hanno caratteristiche ben precise, poi parla il rettangolo verde.