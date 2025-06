C'è piena fiducia dei bookmaker per il primo successo dell'Inter al Mondiale per Club 2025: come riporta Agipronews, i nerazzurri vincenti contro l'Urawa Red Diamonds si giocano a 1,17 su Planetwin365 e a 1,19 su Snai; il pareggio è in quota a 6,75, mentre il colpo dei nipponici paga 14 volte la posta.

Quanto al risultato, l'Over è a 1,65, in vantaggio sull'Under, indicato a 2,60. Il NoGoal prevale invece, a 1,65, sul Goal, visto a 2,15. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, il 2-0 a 6,50, seguito dal 3-0 a 7 e dall'1-0 a 8,75. Se il secondo 1-1 consecutivo per l'Inter è proposto a 13, si sale a 35 per lo 0-1 a favore dell'Urawa.

Infine, relativamente ai probabili marcatori, il bis nel torneo di Lautaro Martinez viene offerto a 1,70. Sebastiano Esposito, invece, è indicato a 2 per il primo acuto. Per una marcatura al di fuori dell'attacco, fiducia in Henrikh Mkhitaryan, a 3,25 la giocata. Sul fronte opposto la squadra giapponese si affida al centravanti Yusuke Matsuo, visto a 5 dopo essere andato a segno su rigore contro il River.