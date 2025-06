Nonostante il pressing del Galatasaray, per convincere l'Inter a cedere Hakan Calhanoglu non basteranno i 15-20 milioni di cui si parla il Turchia come pagamento per il cartellino. I nerazzurri, infatti, come riporta oggi Tuttosport non scenderanno sotto quota 25-30 milioni di euro.

Un'importante novità riguarda invece le scelte che il club di via della Liberazione potrebbe fare nel caso in cui dovesse davvero cedere Calhanoglu. Secondo il quotidiano, infatti, Chivu vorrebbe un giocatore muscolare in quella zona di campo, non un regista tout-court.