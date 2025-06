"Chi pensava che potessero bastare una ventina di milioni è rimasto deluso. La quotazione del giocatore, infatti, parte da 30 milioni". Questo quanto rivela oggi il Corriere dello Sport circa la situazione di Giovanni Leoni, difensore inseguito da praticamente tutte le big di Serie A.

Il Parma non è intenzionato a trattare l'addio del giovane centrale, consacratosi in Emilia proprio con Chivu in panchina. L'Inter ci proverà, ovviamente, ma la montagna da scalare è ripidissima. La Juve si è già fatta da parte, il Milan resiste e anche dall'estero ci fanno un pensierino. Al momento, comunque, non ci sono segnali di un distacco immediato dal Tardini.

"Ad ogni modo, in casa nerazzurra c’è un’alternativa al talento classe 2006, romano di nascita. Il nome, come già emerso, è quello di Mosquera. Anche lui è giovane, visto che compirà 21 anni solo tra una settimana, ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2026. Significa che, senza rinnovo, il Valencia dovrebbe venderlo subito e senza poter chiedere cifre esorbitanti. L’Inter si è inserita proprio in questo varco e conta di raggiungere un accordo con l’entourage del difensore spagnolo, in modo poi da avere una posizione di forza con il Valencia", si legge.