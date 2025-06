Rovella, Ederson e Ricci: questa la ristretta lista di centrocampisti sul taccuino di Ausilio che si cautela in caso di partenza di Calhanoglu. Come conferma il Corriere dello Sport, per quanto riguarda il laziale, la situazione è chiara a tutti: per ora non ci sono indicazioni verso l'uscita, ma esiste una clausola da 50 milioni e il club romano non potrebbe fare nulla in caso l'Inter si presentasse con il contante congruo.

"Servirà del tempo per due motivi precisi, oltre alla volontà del centrocampista se dovesse concretizzarsi l’assalto dell’Inter. I paletti di Oaktree sono rigidi. Il Galatasaray ha offerto 15 milioni per Calhanoglu. Su queste basi, non si fa - si legge -. L’Inter chiede 40 milioni per il regista turco, altrimenti lo tiene, perché non avrebbe l’economia per reinvestire nel ruolo. Prima della conclusione del Mondiale per Club è difficile che possa accadere qualcosa. Gli scenari, se Calhanoglu restasse all’Inter, muterebbero nel caso in cui piovessero in via della Liberazione proposte indecenti per Bastoni o Barella. Il difensore, già prima della finale di Champions, era entrato nel mirino dell’Al Hilal ma non ha preso in considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia Saudita e neppure l’Inter ha vagliato proposte ufficiali. Ma sul fatto che Rovella sia entrato nei pensieri di Marotta e Ausilio non c’è il minimo dubbio. Secondo alcune indiscrezioni, in un’ipotesi di trattativa con la Lazio, i dirigenti interisti proverebbero a inserire Asllani come pedina di scambio, ma non siamo a questo punto e non ci sono margini".

Rovella potrebbe giovare in fatto di crescita da un anno ancora alla Lazio, soprattutto ora che è tornato Sarri. Ma è anche vero che - come scrive il CdS - lui è di Milano, i genitori abitano a 3-4 chilometri da San Siro e da bambino tifava proprio nerazzurro. "La prospettiva di raccogliere l’eredità di Calhanoglu e tornare subito in Champions lo costringerebbe a una scelta delicatissima", si legge.