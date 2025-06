Sospensione di 5 anni per ogni attività legata al calcio della Fecafoot, la Federazione calcistica del Camerun, per Geremi Njitap, ex centrocampista del Chelsea e presidente del Synafoc, il sindacato calciatori camerunese.

Come riportato da Express, è prevista anche una multa di circa 13mila euro. La decisione fa riferimento alla vicenda della Coppa d’Africa 2023 in Costa d’Avorio quando durante la partita tra Camerun e Gambia, l'ex Chelesa fu coinvolto in una discussione accesa con un membro dello staff di Samuel Eto’o, ex giocatore dell'Inter e presidente della Federazione. Nell'occasione Njitap fu espulso con la forza dagli spogliatoi.