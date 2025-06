L'arrivo di Luis Henrique comporterà lo slittamento definitivo in difesa di Matteo Darmian? A precisa domanda, parlando in zona mista a margine di Monterrey-Inter 1-1, l'esperto difensore italiano ha risposto così, senza esitazioni: "No, no, sappiamo che avremo bisogno di tutti nella prossima stagione. Luis Henrique è un giocatore importante, lo sta dimostrando già dai primi allenamenti. Ci darà una grossa mano. Io sono sempre a disposizione; quando vengo chiamato in causa, che sia da quinto o da terzo, che sia per un minuto o per 90 minuti, cerco sempre di aiutare la squadra. Per la mentalità che ho, quando posso, voglio essere da esempio".

Ci sono margini di crescita per questa Inter?

"Sì, sì, assolutamente. E' normale che ci sia un po' di stanchezza dopo una stagione così. Ma quando scendi in campo è l'ultima cosa che senti, cerchiamo sempre di dare il massimo".

