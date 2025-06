Per carità, parliamo di un semplice affaticamento muscolare (agli adduttori). Ma è chiaro che questi continui contrattempi hanno condizionato e continuano a condizionare il 2025 di Marcus Thuram, certamente parecchio deludente. La prima parte della stagione era stata super per il francese, poi, dalla Supercoppa in avanti, un calvario.

"I problemi fisici sono certamente un attenuante, ma in generale il rendimento di Thuram in questa seconda parte di stagione è stato nettamente inferiore rispetto alla prima - sottolinea il Corsport -. Tikus è comunque riuscito ad essere decisivo in Champions, tra le prodezze con il Feyenoord e i due colpi di tacco con Bayern (assist a Lautaro) e Barcellona (gol del vantaggio al Montjuic). Il suo bottino, però, è stato di appena 5 reti, contro le 13 segnate prima dell’inizio del nuovo anno. In aggiunta, nemmeno le sue prestazioni sono state scintillanti. A inizio stagione, aveva dimostrato di potersi prendere sulle spalle l’attacco, compensando le polveri bagnate di Lautaro. Poi, però, ha finito per incartarsi. E anche la squadra nel suo complesso ne ha risentito".